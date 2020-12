Franciella Pires disputa o Musa de Santa Catarina pela cidade de Laguna

A modelo catarinense Franciella Pires está concorrendo ao título de Musa de Santa Catarina, depois de ter participado da seletiva que teve mais candidatas entre todas as cidades do concurso e recebeu o título de Musa de Laguna 2020. O concurso deve ocorrer entre junho e julho de 2021 se a pandemia deixar.

"Nossa é uma sensação de frio na barriga com um sentimento de felicidade e realização, por já estar representando a cidade de Laguna que tanto amo e uma emoção muito grande por saber que eu posso ser a nova Musa de Santa Catarina", declarou a modelo que já posou com a faixa de musa da linda cidade, que fica situada no litoral sul catarinense.

Quem quiser conferir fotos e saber mais sobre Franciella Pires, pode acessar o seu instagram @franjoao.pires e acompanhar as novidades dessa gata.