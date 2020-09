Gabi Castrovinci surge novamente após desaparecimento dos ringues 

Brasileira que fez sucesso no vale tudo americano e abandonou os ringues se dedica a uma nova profissão nos Estados Unidos.

Muitos perguntavam onde estava a brasileira mais famosa do vale tudo americano. Gabi Castrovinci, que tinha o nome de Raquel na competição mais famosa de luta livre nos Estados Unidos, a Total Nonstop Action Wrestling (TNA), mesma da Ronda Rousey, chegou a ser a mais cotada para um duelo com a ex-lutadora mais famosa do UFC.

A promessa de luta nunca aconteceu pois Gabi teve que abandonar os ringues devido uma doença do ex-marido. Após essa fase, a ex lutadora abandonou as redes sociais e se dedicou aos estudos.

Em 2016, Gabi conquistou o cobiçado cinturão do Shine Wrestling, federação feminina do esporte mais prestigiada do mundo. Ela mora em Orlando, nos Estados Unidos. Ao invés de lutas de Wrestling que a tornaram famosa, equipamentos como ácido hialurônico, colágeno, seringas e laser passaram a fazer parte da rotina da brasileira Gabi Castrovinci. Famosa pelos combates no vale tudo americano, a brasileira segue nos Estados Unidos, mas desta vez desenvolvendo um trabalho de harmonização facial junto a pacientes de 38 estados norte-americanos.

Para quem sente falta da ex-lutadora, saiba que hoje ela mantém um consultório no estado de Connecticut, próximo a Nova York, e realiza atendimentos em 38 estados. Após deixar os ringues por conta de uma doença com ex-marido, ela partiu para o mundo acadêmico: “Gosto de sair viajando e diversificar meus clientes. Quando saí das lutas tive que retornar aos estudos e por conta disso desde então praticamente desapareceu do mapa, nem postar muito na rede social tenho tempo, pois fiquei muito ocupada com a escola”. Hoje formada em Enfermagem, atualmente Gabi especializou-se em harmonização facial e pretende seguir buscando formações como enfermeira.

Além disso, Gabi está grávida de 26 semanas e compartilhou recentemente as fotos de um ensaio em suas redes sociais. Ainda assim encontra tempo para mostrar seu trabalho nas novas funções e conquistar clientes por todo os Estados Unidos.“Minha rotina agora é essa: Passo 15 dias viajando a trabalho, e outros 15 dia sem casa”. Para matar as saudades dela, acesse o Instagram @gabi.castrovinci.

Jennifer da Silva/Asimp