Gabriela Scosi disputa para ser Musa do Grêmio no Musa do Brasileirão

Esplêndida e charmosa, Gabriela Scosi é aquela torcedora literalmente apaixonada pelo seu time do coração. A gaúcha, de 30 anos, mora em Canoas/RS, tem como grande paixão o Grêmio e resolveu se candidatar no concurso Musa do Brasileirão para concorrer a ser musa do Imortal. Gabi falou sobre a emoção de participar deste evento.

"Uma emoção muito grande, sempre quis representar o meu time do coração. Estou disposta a fazer tudo para conseguir realizar esse sonho, pois estou preparada para todos os desafios", disse Gabriela Scosi.