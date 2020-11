Gabriella Lemos disputa o Musa de Santa Catarina pela cidade de Porto Belo

A modelo catarinense Gabriella Lemos está concorrendo ao título de Musa de Santa Catarina, depois de ter participado da seletiva que teve mais candidatas entre todas as cidades do concurso e recebeu o título de Musa de Porto Belo 2020. O concurso deve ocorrer entre junho e julho de 2021 se a pandemia deixar.

Gabriella participa pela segunda vez consecutiva do concurso, na edição anterior ela representou a cidade de Camboriú e ficou muito perto de ser eleita a vencedora. Dessa vez a morena disse que está mais preparada e experiente para ganhar a faixa de musa de Santa Catarina 2021.

"Primeiramente, gostaria de agradecer a organização do concurso Musa de Santa Catarina pela oportunidade de representar Porto Belo. Agora conto com o apoio da minha torcida para trazermos o título de Musa de Santa Catarina para nosso cidade", declarou a modelo que já posou com a faixa de musa da linda cidade de Porto Belo, no litoral catarinense.