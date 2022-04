Gata do Flamengo posa com a camisa do time na neve europeia

Gata do Flamengo, Cris Souza está na Europa aproveitando as férias e fazendo um 'extra' como produtora de uma casa noturna. Responsável pela produção de shows de artistas brasileiros, em momento na neve, fotografou com a camisa do time e exibiu o amor pelo clube carioca. Cris, que posou para a revista Sexy, carrega o Flamengo por onde vai.

“O meu amor pelo Flamengo me faz levantar a bandeira do meu time em todos os cantos, não está sendo diferente nas férias. Cada dia eu saio com uma camisa diferente. Na rua, as pessoas sempre mandam uma saudação rubro-negra, do jeito delas, claro, mas mandam. O Flamengo é amado no mundo todo. O clube está passando por um momento difícil, mas nada apaga o brilho. Nosso urubu é quase uma fênix”, disse a loira.