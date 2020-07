Gata do Santos, Juliana Ribeiro comemora retorno dos jogos: "Estava com saudades"

O Campeonato Paulista retornou na quarta-feira (22) com a penúltima rodada da primeira fase e muitos torcedores comemoraram a retomada da competição, inclusive a Gata do Santos, a bela Juliana Ribeiro, que representa o Peixe no concurso Musa do Brasileirão.

"Estava com saudades do meu Peixe. Muito tempo sem nenhum jogo do Santos é muito triste. Quero ver o Peixe ser campeão paulista novamente", disse Juliana Ribeiro.

Inclusive, Juliana realizou um novo ensaio ostentando sua paixão pelo Santos Futebol Clube, feito pelo fotográfo Andres Costa, onde mostra sua faixa de Gata do Santos que recebeu pela organização do Gatas das Torcidas.