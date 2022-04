Gaúcha Amanda Smell realiza lançamento do seu site revela: "De casal para casais"

A gaúcha Amanda Smell, modelo, acompanhante (exclusiva para casais), musa fitness, palestrante e sexcoach, está lançando seu site nesta sexta-feira (22), onde ela irá publicar toda a sua trajetória, relatos de sua vida, conteúdos exclusivo. Segundo ela o lançamento do seu portal é uma conquista de auto realização e conquista, após muito trabalho nos últimos tempos, onde superou muitos obstáculos como assumir ser acompanhante e mostrar o rosto, que não é muito usual neste tipo de atividade.

Além disso, a beldade também contou que atua como acompanhante exclusiva para casais, por isso não está mais atendendo solteiros, pois ela revelou que não se sentia confortável sair de um atendimento de solteiro para um de casal, que precisa ter muito mais atenção, cuidado e saber lidar com duas pessoas que confiam entre elas.

No site https://amandasmell.com.br/, Amanda irá fazer a divulgação de todos as plataformas que ela cria conteúdo exclusivo para assinantes, além também divulgar relatos de sua vida sexual e muitos deles são sobre o que ela mais gosta de fazer que é o sexo entre casais, pois ela e seu marido, que se auto titulam Sr. e Sra. Smith, realizam atendimento com muitos outros casais e ela revela que o principal foco do site é desta categoria.

"O site foi feito de casal para casais para conhecerem um pouco sobre o nosso tipo de atendimento, relatos de episódios que eu e meu marido tivemos com outros casais e muitos conteúdos entre casais liberais para que nossos seguidores e assinantes possam comprar e se deliciar", disse Amanda Smell.

Amanda foi eleita a acompanhante mais sexy do Brasil, em concurso organizado pelos portais Paradise Girl, Testosterona e ConfrariaRS, e por isso ela posou para a Revista Sexy, a gaúcha é uma mulher que faz o tipo intelectual ousada e sensual, que adora ter experiências incríveis com casais liberais.