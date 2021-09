Gispinella anuncia retorno ao Brasil e arrasa com corpo escultural nas redes sociais

Ela é linda, poderosa, sensual e muito talentosa. Estamos falando da cantora Giovanna Spinella, mais conhecida como Gispinella, que ficou conhecida a partir de 2018 da edição do Miss Bumbum Brasil e desde lá revelou ser um destaque para o mundo da música quando aderiu ao funk quando lançou seu clipe "Minha Sentada Cabulosa", que fez grande sucesso. Dessa vez, a funkeira anunciou seu retorno ao Brasil com novos projetos em vista.

Gispinella é muito famosa na Europa, onde suas músicas foram divulgadas em Milão, na Itália, passando por vários pontos da cidade. Segundo ela, o funk está ganhando o mundo e por isso que ela teve essa brilhante ideia de entrar para a música.

Dessa vez, Gispinella está de volta ao Brasil e promete abalar com seus novos projetos, que serão um grande sucesso com certeza. Além disso, a beldade, que adora sensualizar na internet, também aderiu à plataforma OnlyFans com conteúdo exclusivo para assinantes com fotos ousadas e abusadas bem no estilo dela.