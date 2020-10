Grupo de anões recebe parceria valiosa de empresária brasileira

Uma família formada por anões está fazendo sucesso em Cabo de Santo Agostinho (PE). Com boa dose de humor e brincadeiras, eles fazem parte do “Circo dos Anões”. Depois de tantos anos de desafios, alguns deles firmaram parceria com a empresária Sophia Utnick e já sonham com apresentações em todo o Brasil e também no exterior.

“Meus avós tiveram 12 filhos, sendo destes 7 anões. Meu avô foi o menor palhaço do mundo e já viajou por vários países fazendo apresentações. Hoje somos a terceira geração de artistas circenses”. Este é o relato da jovem Dayane Gomes de Oliveira, de 22 anos de idade, que faz parte do “Circo dos Anões”.

Há 22 anos no picadeiro, ou seja, desde que nasceu, Dayanne faz suas apresentações no circo juntamente com familiares em Cabo de Santo Agostinho, cidade localizada na região metropolitana do Recife. Outros parentes, incluindo tios e primos, também formaram outro circo, conhecido como “Circo dos 7 Anões”.

Mas, durante o período de pandemia, a família passou a enfrentar dificuldades. Sem poder se apresentar, o orçamento começou a apertar e os desafios aumentaram. Um certo dia, em uma emissora de TV, quis o destino que tudo começasse a mudar para estes artistas: “Nessa entrevista, estávamos contando as nossas dificuldades e o preconceito que sofremos no dia a dia. Foi aí que apareceu a Sophia, nos aproximamos e começamos a trabalhar juntas”.

Sophia que Dayanne se refere é a paisagista brasileira Sophia Utnick. Radicada nos Estados Unidos, a empresária se divide para atender as atividades profissionais em Miami e Nova York, mas já se tornou conhecida por realizar diversos trabalhos sociais e investir na formação de novos talentos em várias partes do Brasil, por meio da sua agência, a Utnick Production.

Diante das dificuldades que viviam, a parceria com a empresária representou um divisor de águas na vida de Dayanne e alguns membros de sua família. “A Sophia passou a ser nossa empresária e abriu novos caminhos para nós. Já gravamos participações em clips de vários cantores, além de sermos incluídos em diversas atividades para assim sermos respeitados por todo tipo de público no cenário musical”, celebra.

Já sonhando com novos rumos na carreira, Dayanne conta que a lista de projetos futuros é extensa: “Estamos planejando fazer vários trabalhos juntos, temos tudo para crescer e conquistar novos caminhos, não só o Brasil, mas também nos Estados Unidos”, se entusiasma.

Jennifer da Silva/Suporte MF Press Global