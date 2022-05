Hit no OnlyFans aos 19 anos, Natasha Steffens entrega segredo após faturar R$ 500 mil: “provocar o imaginário”

Ex-frentista no Rio Grande do Sul, Natasha Steffens passou a vender v ídeos sensuais no OnlyFans durante a pandemia. Apoiada pela família, ela mora em um clube naturista e mostra seu dia a dia de uma forma bem sexy. Faturando alto, Natasha já embolsou mais de R$ 500 mil em dois anos. Além de investir, ela usa parte do dinheiro para construir uma pousada naturista, que será inaugurada no ano que vem.

Hit no OnlyFans, Natasha conta como conseguiu chegar ao top 1% do ranking mundial. Além de gravar todos os dias, ela diz que cria situações para mexer com o imaginário masculino e abusa do seu estilo de vida. Afinal, ela vive nua e não usa roupas para ir sequer ao mercado do clube.

"Mulher bonita e novinha tem um monte, então uso o meu estilo de vida para me destacar. É curioso acompanhar alguém que já vive pelada, né?”, diz aos risos. “Eu procuro criar boas histórias e situações. A ideia é provocar o imaginário e deixar os fãs bem próximos, como se eles estivessem ali comigo na hora do vídeo, me observando e me tocando. Esse é o segredo. Além disso, faço com prazer. Muitas modelos forçam a barra, comigo não rola”, alfineta.

Aos 19 anos, Natasha é uma das modelos mais bem pagas do OnlyFans. Mas ela não tem planos a longo prazo. “Tenho consciência que isso é uma febre, algo que não vai durar a vida toda. Por mais que eu goste de fazer os conteúdos e me exibir, sei que é um ciclo. Estou aproveitando ao máximo, principalmente com esse boom por conta das famosas que entraram no OnlyFans. Quero usar como uma ponte para outros projetos. Sou empreendedora”, diz.

Não à toa, ela constrói seu próprio empreendimento e já planeja um negócio online, voltado para as mulheres. Por outro lado, Natasha não descarta entrar em algum reality ou programa de TV. “Já rolou convite”, entrega. “Reality é algo que quero fazer ainda, inclusive os de pegação”, completa rindo.

Eduardo Graboski/Asimp