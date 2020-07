Iara de Moura faz sucesso com corpo perfeito e disputa para ser Musa do Palmeiras

Ela faz um enorme sucesso por onde passa, além de arrasar com sua beleza e seu corpo escultural que desperta a atenção de todos. Estamos falando da modelo gata Iara de Moura, que arrasa com seu corpo escultural nas redes sociais.

Esplêndida e provocante, Iara de Moura é aquela morena que através de cliques onde demonstra seu corpo sarado com muita sensualidade e charme para deixar os marmajos de plantão encantados com ela.

Iara, 30 anos, torcedora do Palmeiras, resolveu se candidatar no concurso Musa do Brasileirão para concorrer a ser musa do seu time do coração e a palestrina falou sobre a emoção de participar deste evento. "A emoção é muita porque eu amo meu time do coração. Então estou fazendo o possível para ganhar e representar o Palmeiras", declarou a torcedora gata do time alviverde.

Nas redes sociais, a gata do Verdão não economiza nas fotos ostentando todas as suas belas curvas através de ensaios sensuais.