Influencer Digital Patrícia Noronha da dicas de turismo para viagem em NY

Aos 26 anos, Patrícia Noronha é uma Influencer Digital Brasileira que atualmente mora nos Estados Unidos.

Com seu jeitinho espontâneo e fofo de ser, a beldade cativa a todos ao seu redor e principalmente os internautas dos quatro cantos do mundo, com quem ela adora interagir.

Em seu perfil oficial do Instagram, a loirinha costuma publicar várias fotos meigas e sempre compartilhando com todos os lindos looks que gosta de utilizar. Já nos storys Patrícia costuma compartilhar com os seguidores vários momentos do seu dia a dia.

Em sua última publicação, Patrícia compartilhou uma foto onde está refletiva embaixo de uma árvore, com o pensamento: "Cuidar de si é um ato de amor!"

Porém recentemente ela realizou uma publicação de um #TBT, onde recordou vários momentos em pontos turísticos diferenciados de sua viagem realizada no ano passado para Nova Iorque, exibindo fotos espetaculares e junto fez questão de deixar várias dicas para seus seguidores, caso desejem realizar a mesma viagem, com dicas que vão desde qual seria o calçado ideal e mais confortável para curtir o passeio, como economizar na hora de realizar as refeições, onde adquirir com valores mais acessíveis os ingressos de entrada para os pontos turísticos, e até mesmo dicas de como comprar o ticket de utilização do metrô e como se nortear pela região sem se perder.

Patrícia tem projetos a longo prazo e afirma ter novidades para suas redes sociais. Será que a loirinha pretende lançar um canal no youtube para compartilhar mais dicas?

Não seria nada mal, né!

Renato Cipriano/Asimp