Influencer Natália Vasconcelos arrasa em look de verão

A digital influencer Natália Vasconcelos apareceu poderosa e aumentou a temperatura do seu Instagram no último dia 29, em sacada de um prédio em frente a uma praia da cidade do Rio de Janeiro. A loira arrasou no look de verão e ostentou um decote generoso num maiô vermelho no forte calor que assolou a região nesse fim de semana.

“Poderosa demais para perder tempo com pessoas desnecessárias", falou na legenda. Os fãs rapidamente deixaram seus elogios. “Linda e perfeita”, “Lindona” e “Minha rainha”, foram alguns deles

Recentemente, a loira revelou que vai encarar o desafio de influenciar pessoas.