Influenciadora do Amazonas, Layse Cohen relata os cuidados com crianças em casa durante quarentena

Região tem 47 casos confirmados do novo Corona Vírus, mas também lida com mais de 900 casos de dengue

Em meio ao surto de Corona Vírus, um dos estados com menos casos registrados é o Amazonas. Com dois pacientes confirmados e três suspeitos, as aulas foram suspensas por 15 dias e eventos foram cancelados.

A influenciadora digital, Layse Cohen, vem atualizado aos seus mais de 500 mil seguidores o dia a dia da quarentena com os filhos gêmeos de 3 anos de idade.

“Tento ficar atenta à qualquer sinal ou sintoma que eles possam apresentar. Sempre lavo as mãos das crianças por que ainda põe muito na boca. Não fiquei tão desesperada porque estou em uma região que ainda está fora do foco mas sei que todo cuidado é pouco nessas horas”, relata.

Layse também está arrumando muita atividade para eles em casa e assim tentar não passar essa tensão para os filhos.

Outra preocupação está com a dengue. 18 municípios do Amazonas foram afetados neste início de ano com mais de 900 casos confirmados. Layse passou por algo parecido durante a gravidez em meio ao surto do Zika Vírus.

“Lembro que engravidei e um mês depois veio o surto de Zika Vírus. Tive febre nesse período e achei que pudesse ter pego. Fiz o teste mas deu negativo. Até sair o resultado fiquei desesperada. Depois só andava toda tampada, mesmo no calor e tomava banho de repelente. Não foi fácil. Mas vamos passar por mais essa crise e conseguir conter tudo isso o mais rápido possível. Vamos fazer nossa parte com consciência”.