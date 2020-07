Ingrid Carlsem disputa o Musa de Santa Catarina 2020 pela cidade de Paulo Lopes

A modelo catarinense Ingrid Carlsem, 28 anos, está concorrendo ao título de Musa de Santa Catarina, depois de ter participado de uma seletiva e receber o título de Musa de Paulo Lopes-SC 2020.

Sobre a emoção de representar a pequena Paulo Lopes, que fica situada na região metropolitana de Florianópolis, com apenas cerca de 7 mil habitantes, em um concurso tão importante, Ingrid Carlsem falou sobre o tema. "É uma emoção indescretível! Mas muito mais que uma grande emoção é uma verdadeira honra representar e ser a primeira Musa de Paulo Lopes ", declarou a modelo que já posou com a faixa de musa paulo-lopense.

Quem quiser conferir fotos e saber mais sobre Ingrid Carlsem, pode acessar o seu instagram: @ingridcarlsem e acompanhar as novidades da Musa de Paulo Lopes. Para acompanhar as novidades do concurso basta seguir o perfil @musa_desantacatarina.