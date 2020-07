Ingrid Medeiros é referência de cuidados e quer ser reconhecida como musa fitness

Com a perfeição estética a beldade mira projetos para o futuro.

Uma mulher linda que chama a atenção por onde passa. Essa é a melhor maneira de começarmos a descrever Ingrid Medeiros, atualmente com 27 anos a beldade desponta como uma grande referência entre treinos e cuidados estéticos. Malhando 6x por semana e a 2 anos seguindo uma dieta sem falhas, podemos dizer que está em seu melhor shape. Tanto que ela afirma que seu hobby maior é o treino de musculação, e lógico o que se faz com prazer se faz com muito mais vontade. Formada em medicina há 4 anos e atualmente se especializando em nutrologia, Ingrid além de buscar a beleza busca o conhecimento técnico para unir ao prático. Agora uma outra parte que com toda certeza nossa Dra terá que começar a pensar, é na profissionalização de sua carreira artística. Isso porque aos poucos a beldade vai se tornando uma musa fitness e ganhando os seguidores, tanto que faz parte dos planos da moça morar na cidade de São Paulo. Inclusive existe algumas possibilidades bem interessante no horizonte, ela está sendo sondada para desfilar como musa no carnaval paulista, e existe sim uma tendência em aceitar o convite. Pra ser sincero vale muito a pena acompanhar os próximos passos dessa musa e ver sempre suas postagens pois além de linda Ingrid demonstra uma simpatia adorável Instagram @dra.ingridmedeiros