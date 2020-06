Inspirada em Gracyanne, torcedora do Manchester Utd aceita desafio de equilibrar taça com bumbum usando a camiseta do time

A modelo brasileira Nathali Pereira, mais conhecida como "Nat Tanajura" por causa do bumbum avantajado, de 112 cm, 27 anos, foi desafiada pela web a fazer uma foto equilibrando uma taça de champanhe no bumbum, inspirada em uma famosa musa fitness brasileira, Gracyanne Barbosa. Torcedora do Manchester Utd, ela cumpriu o desafio usando uma camiseta do time.

“Faço tudo por eles e ouvi dizer que se uma mulher fizesse essa foto, era sinal que o time poderia vencer qualquer partida, então por que não tentar. Eu acompanho todos os jogos do time e mal posso esperar pela próxima partida”, explicou.

Nathalia Tanajura chama a atenção dos internautas pelo tamanho do bumbum. O seu nome Tanajura é uma referência à formiga tanajura, como é chamada a rainha da espécie saúva. Isso porque essas formigas são conhecidas por terem a parte traseira bem maior do que outras partes do seu corpo.