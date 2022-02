Inspirado no filme Top Gun, Bella da Semana lança segunda parte de ensaio especial com Bianca Grellert

Abrindo a temporada de comemorações dos 21 anos do Bella da Semana, a maior revista masculina do Brasil lançou o ensaio especial com a modelo Bianca Grellert. A modelo posou nua pela primeira vez e o ensaio rolou com uma superprodução cinematográfica, inspirada no filme "Top Gun" Ases Indomáveis (1986) - com avião de caça, Porsche 356 Speedtester e uma moto Kawasaki Ninja GPZ900R. Após o enorme sucesso da estreia, a modelo retorna nesta semana na segunda parte do ensaio que já está disponível no site www.belladasemana.com.br.

Nascida em Itajaí, Bianca mora em Florianópolis atualmente. Dona de uma personalidade bem forte, a modelo causou nas redes sociais durante o ensaio ao vivo, chamando atenção dos fãs. “Experiência surreal, tudo muito lindo, cenário maravilhoso e super diferenciado para fotografar, equipe incrível, muito cuidadosa, fiquei super a vontade e feliz com o resultado”.