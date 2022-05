Irmãs gatas, Ana Carolina e Bianca Masotti vão disputar o reality show ‘Casa das Pimentinhas’

"Se não for para causar nós nem vamos". Com esse lema na ponta da língua, as irmãs Ana Carolina e Bianca Masotti, 28 e 26 anos, respectivamente, anunciaram que estão no reality show ‘Casa das Pimentinhas’, promovido em parceria com a revista Sexy. Abusando da sensualidade, as duas exibiram a boa forma em um ensaio antes de encarar o confinamento, que começou nesta segunda-feira.

Para avançar no reality e conquistar a capa da revista Sexy – que é o prêmio – as duas prometem muita ousadia e competição, inclusive entre elas. “Claro que vamos entrar com estratégia, mas ali dentro vamos ter uma disputa própria, até porque as provas são individuais”, comenta Bianca. “Para mim, vai ser difícil lidar com falsidade e hipocrisia”, avisa Ana Carolina.

O reality show tem três etapas: provas que somam pontos, votação entre as próprias participantes e um desfile na passarela para jurados. O projeto tem direção do fotógrafo Nelson Miranda e a campeã, como mencionado, será capa da edição especial da revista Sexy, a maior em circulação no Brasil.

“Já posei nua para uma revista eletrônica, foi uma experiência incrível, mas nada parecido com um reality. Quero vencer pelo prêmio, acho que a revista Sexy pode abrir portas e alavancar minha carreira como modelo”, diz Bianca. “Nunca fiz ensaio, já pensamos até em fazer uma capa dupla. Imagina só as duas irmãs juntinhas... mas acabou não rolando. Quem sabe agora teremos essa oportunidade”, completa Ana Carolina.

Mais do que as provas, as irmãs também prometem muita dedicação para manter o shape em dia. A dupla é adepta de rotina fitness, tratamentos estéticos e não escondem algumas cirurgias plásticas. “Amo treinar, no mínimo 5 vezes por semana, junto com uma alimentação saudável e musculação consigo manter um corpo definido, mas ainda estou muito longe do meu objetivo”, diz Ana Carolina. “Sou bem vaidosa, cuido muito do meu corpo e estou pronta”, afirma Bianca.

As gravações do reality já começaram em Campos do Jordão/SP. Os episódios vão ao ar no site da revista Sexy. No segundo semestre, as 12 participantes sobem na passarela para a final do projeto. Além da campeã, que será capa da publicação, todas as modelos terão seus ensaios no recheio da Sexy.

