“Isolamento nos aproximou” Casal fitness se conhece na quarentena e decide morar juntos sem nunca ter se visto

Nathy Kihara e Guilherme Pacheco se conheceram durante uma live sobre atividade física na quarentena no Instagram. Nathy desistiu da vida na Suíça para conhecer o amado no Brasil

Casal ainda planeja fazer casamento dentro de uma academia

Em meio a diversas histórias de separações de casais, aumento de 177% de divórcios e brigas de casais que não se aguentam viver juntos trancados em casa na quarentena, o amor pode ganhar espaço. Um casal de jovens que se conheceu pela internet por apenas 15 dias resolveu dar um passo importante no relacionamento: morar junto sem nunca terem se visto.

Nathy Kihara morava na Suíça e decidiu viajar 35h de avião para o Brasil para conhecer Guilherme Pacheco, que se apresenta como modelo fitness na internet. Ambos se viram pela primeira vez em uma live sobre como se exercitar em casa durante a pandemia, se apaixonaram e resolveram encurtar a distância vivendo juntos.

A modelo chegou ao Brasil há pouco mais de um mês. “Foi uma loucura, tive que tomar todas as precauções. Mesmo quando cheguei no Brasil, ainda fiquei em quarentena por 15 dias e somente depois que nos conhecemos. Eu morava na fronteira da Itália, estava no pico da pandemia, muitas mortes. Viajei por 35 horas para finalmente conhecer o amor da minha vida”, ela contou.

Em uma atmosfera de romance, o casal disse que já tem uma rotina juntos e, nas redes sociais, posa fazendo vários exercícios. “Nossa rotina começa no café da manhã, preparo um café da manhã muito saudável e depois faço um treino para nós”, diz Guilherme, feliz em ter a amada por perto enfrentando a pandemia juntos.

Apaixonados, Nathy e Guilherme já conversam sobre planos para o casamento dentro de uma academia. “Estamos mantendo um foco ainda maior porque em breve poderemos nos casar. Queremos nos casar em um lugar especial para nós, a academia. Já estamos planejando tudo”.