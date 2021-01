Ítala Bruna destaque como influencer, projeta 2021 um ano divisor de águas

Madrinha de bateria do Tatuapé torce pelo carnaval.

Um novo ano inicia-se e com ele toda esperança e empolgação. Agora uma mulher de fibra que nunca desistiu dos seus sonhos é Ítala Bruna, nascida na cidade de Unaí em Minas Gerais, a gata foi conquistando o Brasil aos poucos. Desde os 18 anos de idade ela iniciou seus cuidados estéticos e virando referência, atualmente com 27 anos de idade a beldade possui um vasto currículo artístico e agora afirma está em sua melhor fase e planeja organizar sua carreira para aproveitar os novos desafios para 2021. Gata do mineiro, miss bumbum, casa das pimentinhas (revista Sexy) e atualmente madrinha de bateria de uma importante escola de samba de São Paulo. Aliás uma das grandes expetativas de Ítala e sua assessoria é a confirmação do carnaval em 2021. Como já é o segundo ano que ela é destaque no carnaval seria sua consolidação como uma das principais belezas do carnaval de São Paulo. Outro grande projeto que está na mesa de negociação da musa é uma possível capa de revista em um ensaio sensual, algo que ela não confirma e não descarta. Outra coisa importante a se destacar é a forma de como vem influenciando outras meninas principalmente as que são do interior e acha que não pode ter uma projeção nacional. Muitas meninas procuram para pedir opinião e seguir suas dicas, tanto que seu perfil no Instagram @italabrunaoficial já conta com quase 80 mil seguidores e ela afirma que quer chegar aos 100 mil antes do carnaval. Por essas e outras é que vale muito a pena seguir e acompanhar os próximos passos da moça.

inovadayassessoria@gmail.com