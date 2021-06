Jadde Marques, da ‘Casa das Pimentinhas’, relembra bullying e decisão de entrar no reality show

Por onde passa, a modelo mineira Jadde Marques, 22 anos, chama a atenção. Mas nem sempre foi assim. Vítima de bullying na adolescência por ser muito magra e ter orelhas de abano, a beldade decidiu sair de casa cedo e arriscar tudo no meio artístico. Agora, no elenco do reality show ‘Casa das Pimentinhas’, ela quer inspirar outras mulheres, além de mostrar toda a sua sensualidade e ousadia.

“Carrego grandes marcas do meu passado. Isso de alguma forma, também influenciou na hora de escolher minhas cirurgias plásticas, pois queria mudar minha aparência e deixar para trás aquela menina triste e rejeitada, que era vítima de piadinhas todos os dias. Hoje me aceito e tenho orgulho de mostrar para todos que me tornei uma mulher bonita, desejada, independente, e principalmente, feliz”.

Em nova fase, ela decidiu entrar no reality para mostrar seu lado mais hot e deixar para trás todo o drama vivido por sua aparência. Além disso, Jadde está focada no prêmio: a capa da revista Sexy. “Sempre tive desejo de posar nua, até para alavancar minha carreira como modelo. Estou confiante no título. No reality as pessoas vão conhecer uma mulher meiga, carinhosa e safada, que só as garotas do interior carregam”, revela aos risos.

Inspirada em famosas como Isabella Arantes, Duda Reis e Ísis Valverde, a pimentinha aposta mesmo no seu shape mais slim para conquistar os jurados na final do reality. “Gosto do meu corpo assim. Faço atividades físicas sempre que tenho tempo disponível, mas como meus horários de trabalho são incertos, opto sempre por alimentação saudável e balanceada. Não sou a neurótica da academia”, diz.

Além de acumular pontos nas provas do reality, a campeã terá que conquistar um júri formado por personalidades e jornalistas durante um desfile em São Paulo. O projeto é idealizado pelo fotógrafo Nelson Miranda em parceria com a revista Sexy.

Eduardo Graboski/Asimp