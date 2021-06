Jandriny Rodrigues perde sua conta e começa a dar a volta por cima

Ela tinha quase 200 mil seguidores diz isso foi o divisor em sua carreira.

Uma influencer que todos deviam conhecer, essa é Jandriny Rodrigues, a bela mineira que faz sucesso nas redes, acabou tendo alguns problemas e perdendo uma de suas fontes de trabalho que era seu Instagram. Começando novamente aos poucos e com cabeça erguida com toda certeza não irá demorar até que a gata retome e ultrapasse esse número. Isso porque muitos projetos da gata estão por vir entre eles ela recebeu um convite para realizar um ensaio fotográfico sensual, participar de um concurso nacional de musas e também um convite de uma grande escola de samba de São Paulo para que ela venha a ser musa da agremiação. Com toda certeza a vida da mineira está bem agitada e ela está profissionalizando ainda mais sua carreira já que cada decisão se torna algo que mude muito sua rotina. Vamos aguardar e torcer, com toda certeza vale muito a pena seguir a conta da beldade e ser o primeiro a ficar sabendo de tudo. @jandrinyrodrigues