Jessica Gouveia bomba nas redes sociais com corpo escultural

Ela faz um enorme sucesso por onde passa e arrasa com sua beleza e seu corpo escultural que desperta a atenção de todos. Estamos falando da loiraça Jessica Gouveia, que bomba nas redes sociais com mais de 106 mil seguidores. O curioso é que a beldade mora na pequena cidade Cananéia, que fica no litoral sul de São Paulo e conta com apenas 6 mil habitantes.

Nas redes sociais de Jessica também é muito comum ver ela postando fotos sobre sua grande paixão, o Palmeiras, seu time do coração, onde ela demonstra todo o seu amor e faz os palmeirenses se apaixonarem pela beleza dessa palestrina.