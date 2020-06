Jessica Lopes se defende de críticas por photoshop em ensaio fotográfico

Modelo foi criticada por causa da cintura fina no resultado do ensaio em homenagem Chelsea "Eles não acreditaram que era real"

A modelo Jessica Lopes, ex-Miss Bumbum Inglaterra, teve que se defender de acusações sobre uso de photoshop em suas fotos porque, segundo a loira, seguidores e até amigos próximos não acreditavam no tamanho da cintura exibida em seus ensaios.

Ela disse ter 53cm de cintura, uma das menores no mundo. “É possível ter esse tamanho de cintura sim, tem que treinar bastante, fazer a dieta seguindo todas as recomendações e não exagerar em doces, por exemplo. Fui criticada por algo natural do meu corpo, não é photoshop, é real”, disse ela. Comentários como "Isso é falso", "Tá mostrando uma beleza que não existe, seja você mesma", entre outros foram alguns dos mencionados em suas redes sociais.

Jessica Lopes posou para um ensaio como tema esportivo, homenageando o time de coração, o Chelsea, e disse que não vê a hora dos campeonatos voltarem ao normal. No momento, muitas partidas estão paralisadas por causa da pandemia do coronavírus. “Estou ansiosa para assistir aos jogos novamente e se tiver uma vitória, pretendo lançar mais uma nudez”, revelou.

Jessica Lopes está morando na Inglaterra atualmente e se casou em meio a pandemia, há poucos meses.