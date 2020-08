Jhenni Giovanelli surpreende e se transforma de sex symbol à super mãe

Modelo e designer de moda, Jhenni Giovanelli. tem impressionado seus seguidores na web. Dedicada e cuidadosa, ela exibe em sua rede social uma rotina que só de ver já cansa. Dividida entre a loja, dieta, treinos e cuidados estéticos, a loira ainda cuida do seu filho Benjamin, de apenas oito meses, praticamente sozinha.

A capixaba que foi eleita Musa do Vasco em 2018, já posou para portais nacionais famosíssimos e também recebeu o título de ser uma das mulheres mais sexys do Brasil ano passado, onde ela venceu em segundo lugar a edição do concurso "A Garota Sexy Clube", promovido pela revista Sexy com votação on-line e uma super final com direito a desfile ao vivo em São Paulo.

Ela diz quase não receber mais cantadas desse público. "Estou focada na minha família e trabalho apenas", disse Jhenni, que virou referência como musa, mãe e empresária. A loira influencia muitas mulheres, não só pela força que impressiona, mas pelas suas dicas de saúde, superação, textos e a coragem de expor sua rotina simples e dedicada, sem falar do baby Ben, onde a criança é uma fofura e adora lidar com as câmeras demonstrando ser super fotogenico.