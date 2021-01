Jordania Gabrielle atinge marca de 100 mil seguidores nas redes sociais

A modelo e digital influencer Jordania Gabrielle conseguiu um feito histórico no começo desse ano. A mineira natural do norte do estado, atingiu a marca de mais de 100 mil seguidores em sua conta oficial no Instagram @jordaniagabrielleoficial e comemorou muito essa conquista com algumas publicações na rede social agradecendo aos seus fãs e disse também sobre sua trajetória até aqui .

"Comecei minha carreira como modelo devido a sofrer muito bullyng quando criança, então trabalhava e pagava para participar de consursos de moda, foi onde aprendi desfilar, me vestir, maquiar. Fui postando fotos no Facebook, e foi dando certo graças à Deus. O meu Facebook foi lotando de pessoas a ponto de ter 900 pessoas solicitando amizade, então criei outros perfis e a página, mas sempre lotava, aí foi quando lançaram o Instagram. O pessoal que já me acompanhava pelo Facebook começou a me seguir, acabei chamando atenção de algumas páginas famosas que postaram minhas fotos, e na época tinha uma técnica que usávamos pra trocar divulgação, então as meninas conhecidas postavam a página da gente e eu a delas, e isso aumentava os seguidores, e impulsionava as postagens, a cada postagem as pessoas viam mais e seguiam mais, tínhamos hashtags específicas de trocas e dava credibilidade", declarou Jordania, que se tornou uma das principais "influencers" do país.

"Depois chegou um tempo que parei de fazer, e só impulsionava pelo próprio Instagram, acabei saindo em alguns Jornais, como jornal de Brasília e o dia do Rio de Janeiro, e em alguns sites, e assim foi aumentando os seguidores, com o tempo eu lançava sorteios, participava de alguns e gerando conteúdo, mas cheguei a parar uma época, porque as pessoas me desmotivavam, falavam que eu estava passando vergonha na internet, que nunca ia conseguir, que não era bonita o suficiente, e confesso que isso me deixou deprimida, mas depois voltei com toda garra, tinha perdido muitos seguidores porque não entrava mais, porem reiniciei minhas postagens e fui conquistando mais e mais, durou 6 anos de muitos vais e vens, mas pela graça de Deus, e com muito esforço, criando conteúdo, conquistei os tão sonhados 100k, e quando abri meu instagram e vi aquele momento acontecer, eu congelei, chorei e agradeci muito a Deus, foi uma sensação de vitória, de dever cumprido, sonho realizado, lutei tanto. Foi tão difícil, mas cheguei, e é maravilhoso poder desfrutar desse momento e poder compartilhar. É imensamente gratificante mostrar para as pessoas seu talento, aprender com elas e motivar a não desistir nunca E claro nada disso teria acontecido se eu não tivesse acreditado em Deus, em mim, e contei muito com o apoio da minha mãe, do meu esposo, minhas primas, minha família, amigos e os meus parceiros que me ajudaram muito, pelo qual graças a Deus consegui ajudá-los e é gratificante!!!", complemetou emocionada com essa conquista a loira.