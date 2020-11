Jordania Gabrielle faz sucesso como modelo e digital influencer

Natural do norte de Minas Gerais, mas atualmente residente em Belo Horizonte, a mineira Jordania Gabrielle está consolidando cada vez sua carreira como modelo e digital influencer. A beldade, de apenas 22 anos, disse que começou sua trajetória nas passarelas apenas seis anos atrás devido a sofrer muito bullyng por ser magra demais e por isso decidiu fazer trabalhos como modelo.

"Iniciei minha carreira como modelo há seis anos atrás, devido sofrer muito bullyng por ser magra demais. Porém, para minha felicidade deu muito certo e comecei a fazer trabalhos como modelo", contou Jordania que teve a oportunidade de desfilar em eventos importantes como FASHION WEEK MG E ONE FASHION, que segundo ela foi um divisor de águas na sua carreira meteórica.

"Desfilar nos concursos FASHION WEEK MG E ONE FASHION foi um divisor de águas para mim, pois através da minha iniciação na carreira de modelo, comecei a usar muito as redes sociais e com isso passar a ser conhecida. Consequentemente passei a atuar como influenciadora digital", disse a loira que já possui mais de 89 mil seguidores e ajuda influenciar essas pessoas.

Além de trabalhar como modelo e influencer, Jordania revelou que também trabalha como supervisora de uma loja de conveniência. "Também trabalho como supervisora da loja de conveniência AMPM Posto Engenheiros, onde amo trabalhar, pois adoro o atendimento ao público, além de estar em um local incrível e amar administrar. Portanto meu intuito hoje é ajudar mais empresas com minha rede social", disse a modelo que pode ser acompanhada por meio do seu Instagram oficial @jordaniagabrielleoficial.