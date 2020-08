Júlia Peixoto fala sobre mudança nos cabelos: "Decidi fazer a transição na vida, não só capilar"

A influenciadora está há 3 meses sem químicas nos fios

Depois de manter os fios lisos por 5 anos, a digital influencer Júlia Peixoto surgiu com os cabelos cacheados no Instagram. A jovem, que está em um processo de transição capilar há 3 meses, falou sobre esta nova fase de auto aceitação e livre da imposição de um padrão.

"Decidi fazer a transição na vida, não só capilar. Quero me aceitar da forma que sou, com meu cabelo natural. Sempre quis voltar com os cachos e me faltava coragem de enfrentar a transição. Levei meses para poder tomar a decisão, porque já havia 5 anos que decidi alisar e nunca mais tinha visto meu cabelo como era. Tomei essa coragem e estou aqui para incentivar as meninas que querem fazer a transição, porém não tem coragem", encoraja a youtuber, que antes da transição usou tranças por alguns dias.

Júlia relata que não é um processo tão fácil e que está tendo alguns cuidados extras com os fios.

"Não passo mais chapinha e, já que estava acostumada ver o meu cabelo liso, quando vejo na transição com texturização, acho que estou com o cabelo desarrumado. Estou fazendo hidratação e texturização, constantemente, para poder lidar com isso, pois boa parte da minha autoestima está no cabelo", conta.

A influencer acredita que se um dia quiser voltar a alisar os cabelos, sofra cobranças.

"Mas não ligo. O cabelo é meu, se eu tiver que fazer um trabalho com o cabelo liso? Não vou ter para onde correr, mas sei que dentro de mim estarei enfrentando a minha transição", pondera.

Thiago Freitas/Asimp