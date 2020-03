Karen Cristina é eleita Musa do Patrocinense 2020

A modelo Karen Cristina conquistou o posto de Musa do Patrocinense-MG pelo concurso Gata do Mineiro 2020. A musa disputou com mais candidatas e venceu a disputa, onde o anúncio foi realizado pela própria organização do concurso.

Feliz pelo resultado, a nova musa da equipe do Alto Paranaíba exaltou a conquista por poder representar o time da cidade de Patrocínio. "Fiquei muito feliz. É uma honra representar o Patrocinense", comentou Karen Cristina, não escondendo a emoção.

Ainda sobre o título de torcedora mais bela do time de Patrocínio, Karen Cristina disse. "O público me recebeu muito bem, muito carinho e mensagens de apoio. Minha expectativa é muito grande. Estou me preparando bastante e vamos com tudo. A expectativa é ganhar o Gata do Mineiro!!", declarou a gata mineira que é muito presente no seu Instagram @ka.cristina1.

Karen Cristina vai disputar juntamente com as demais representantes de outros times mineiros para saber quem será a Gata do Mineiro e levar o título para a torcida do Patrocinense.