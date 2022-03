Karine Brito, Musa da Internet pelo Bahia, é candidata ao Miss Bumbum 2022

O, já famoso internacionalmente, Miss Bumbum entra em sua edição 2022 com uma forte postulante ao título. Trata-se de Karine Brito, que já foi candidata ao Musa do Brasileirão pelo Bahia.

Karine, goiana por nascimento, mas que atualmente mora em Salvador-BA, estado de origem de sua família, é formada em gastronomia e decidiu investir bastante em concursos de beleza, de tal maneira que acabou sendo escolhida em 2020 como Musa da Internet, também pelo Bahia.

“Eu sempre quis ser musa, eu adoro meu corpo e acho que tenho uma chance muito grande, mesmo considerando que a competição é bem difícil, já que todas as participantes também são muito bonitas“, afirma.

A beleza da mulher goiana é algo que sempre vem à cabeça quando se fala de Goiás, e quando ela é incorporada às das mulheres Baianas, igualmente belas, mas com características diferentes, vem não apenas somar mas para multiplicar as chances de Karine, posto que reúne as qualidades de dois estados que guardam ainda vários bons atributos das origens do nosso país, sejam qualidades físicas e/ou culturais.

Ou seja, ela apresenta, com perfeição, uma boa forma física, com uma silhueta esbelta e bem definida e, ao mesmo tempo, atlética e corpulenta.

Essa relação entre bumbum forte e resistente e o tamanho adequado ao corpo faz dela uma das mais fortes candidatas a voltar com o título de bumbum mais bonito do brasil para casa.

“Além do aumento da auto-estima, que é muito saudável, sair vencedora nesse concurso poderá me abrir muitas outras portas“. finaliza.

Nós podemos acompanhar Karine Brito através de seu perfil no instagram: @karochabrito