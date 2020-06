Karolina Santos, da RedeTV!, estrela campanha de lingerie para o Dia dos Namorados: “tenho uma coleção”

A modelo e atriz das pegadinhas da RedeTV!, Karolina Santos, posou para a marca de lingeries Mil Amores e exibiu sua boa forma. Ela é a estrela da campanha do Dia dos Namorados, que circula em todo o Brasil. Nos bastidores do ensaio, a loira contou que coleciona peças íntimas e falou de suas preferidas.

“Tenho uma para cada ocasião, desde as mais comportadas até as mais saidinhas. É claro que prefiro as menores, cheias de detalhes e surpresas. A sensualidade e o poder que a lingerie nos dá são de outro mundo. Todo homem adora, apimenta qualquer relação. Além disso, sou supersticiosa, não uso a peça mais de três vezes. Troco sempre. Não traz sorte”, disse aos risos.

Acostumada a sensualizar na frente das câmeras, inclusive nas pegadinhas da TV, Karolina conta que gosta de peças que realcem seus atributos, independente da cor. “Toda mulher adora se sentir poderosa para surpreender seu parceiro. É gostoso quando você percebe aquele olhar indiscreto e ganha um elogio”, declarou. “E hoje tem lingerie para todo tipo de corpo, melhora até a autoestima da mulher”.

Mas, ao contrário do muitos imaginam, a atriz segue solteira. Ela vai passar o Dia dos Namorados em casa, de quarentena. “Estou bem focada na minha vida profissional. Estava me envolvendo recentemente, mas não rolou. Tudo acontece no tempo certo, agora estou muito decidida a realizar meus sonhos na carreira”.

Eduardo Graboski/Asimp