Kaszila Prata, da RedeTV, vai disputar o Miss Bumbum Brasil: “Raissa Barbosa como exemplo”

Capa da revista Sexy e atriz da RedeTV, Kaszila Prata vai representar Tocantins no Miss Bumbum Brasil 2022. A novidade acaba de ser anunciada nas redes sociais do concurso. Agora, a modelo vai encarar uma preparação física mais intensa para a disputa. Sua meta é superar suas 26 concorrentes, conquistar a faixa de campeã e o prêmio: R$ 50 mil em contratos publicitários. Para isso, ela vai se espelhar em Raissa Barbosa, embaixadora do projeto.

Em 2017, Raissa foi eleita vice Miss Bumbum em uma disputa acirrada. Na época, ela teve mais visibilidade do que a própria campeã. Depois do título, desfilou como Musa do Carnaval de São Paulo, estrelou campanhas publicitárias, gravou uma série de programas de TV e chegou ao reality ‘A Fazenda’, na Record TV, onde ganhou fama nacional ao lado de Jojo Toddynho.

“Tenho a Raissa Barbosa como exemplo, me inspiro muito nela principalmente por ser mãe, ter uma origem humilde e a meta de chegar em um reality show de sucesso”, conta Kaszila. “Tenho também uma trajetória parecida com a dela. Assim como a Raissa, posei nua antes de entrar no concurso e isso me deu ainda mais motivação e segurança. Estou confiante no meu corpo e no meu potencial”, diz.

Para conquistar o título e ter ainda mais popularidade, Kaszila iniciou sua preparação hoje. Além de dieta mais rigorosa, ela intensificou os treinos e passou a fazer aulas de muay thai. “De manhã são 40 min de cardio e a tarde, musculação, luta e mais 1h de cardio. Estou gostando dos resultados e me sentindo mais gostosa”, comemora. “O bumbum care vai ser especial também, vou me internar na clínica de estética toda semana (risos), mas o tratamento é secreto”, brinca.

Assim como nos anos anteriores, o Miss Bumbum Brasil terá uma representante para cada estado; serão 27 ao todo. Após uma fase de votação popular, 15 delas passam para a fase final. Depois disso haverá um desfile acompanhado por jurados. Nas redes sociais, Kaszila promete mostrar sua preparação em cada etapa do concurso.

Eduardo Graboski/Asimp