Kécia Moura faz sucesso com corpo perfeito e disputa para ser Musa do Botafogo

Ela faz um enorme sucesso por onde passa, além de arrasar com sua beleza e seu corpo escultural que desperta a atenção de todos. Estamos falando da gata Kécia Moura, que arrasa com seu corpo perfeito nas redes sociais.

Esplêndida e provocante, Kécia Moura é aquela morena que através de cliques onde demonstra seu corpo sarado com muita sensualidade e charme para deixar os marmajos de plantão encantados com ela.

Kécia , de apenas 24 anos, vive em Brasília, mãe de um filho, empresária, dona de studio de beleza, torce para o Botafogo e resolveu se candidatar no concurso Musa do Brasileirão para concorrer a ser musa do seu time do coração e a torcedora botafoguense falou sobre a emoção de participar deste evento. "Está sendo uma experiência nova e muito boa, apesar de toda barreira que venho enfrentando, em relação a auto-estima, aceitação do meu próprio corpo e até mesmo timidez, mas está valendo a pena. Todos os dias uma emoção/surpresa diferente, o carinho das pessoas", declarou a gata do time carioca.

Ainda sobre sua participação no concurso, Kécia complementou. "Está sendo muito importante para o meu crescimento pessoal e profissional. É uma honra poder representar o Botafogo. Além de ser o time do meu filho, Kauê, o principal motivo pela escolha do time", disse.

Nas redes sociais, a gata não economiza nas fotos ostentando todas as suas belas curvas. Para poder acompanhar mais sobre a Kécia Moura, basta seguir ela no seu Instagram @_keciamoura.