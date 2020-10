Kelly Melém realiza ensaio valorizando a beleza indígena

A influenciadora digital Kelly Melém @kellymelem agita a web com seu mais novo ensaio fotográfico sensual. A gata, destaque do estado do Pará protagoniza seu ensaio na praia de Moçambique, em Florianópolis. Num cenário lindíssimo e propício para entrar em cena a índia Kelly.

O ensaio é o destaque de mês de outubro da Revista Secret. Ela retorna à publicação, após o sucesso extraordinário alcançado, junto aos seus fãs. Também pudera, admira todo o conjunto físico e carismático: com 1,67 de altura, 80 de busto e invejáveis 105cm de bumbum. “A ideia desse tema surgiu para valorizar a cultura do meu estado do Pará, com mulheres lindas e guerreiras”, destaca.

Além das fotos, a modelo posou para cenas de vídeo bastidores de arrancar suspiros, com uma sensualidade extrema.