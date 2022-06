Kellyn Miranda disputa o Musa de Santa Catarina pela cidade de São José

A empreendedora, modelo e dançarina, Kellyn Miranda, de 25 anos, está concorrendo ao título de Musa de Santa Catarina 2022, depois de ter participado da seletiva do concurso e recebeu o título de Musa de São José 2021. O concurso irá ocorrer no dia 25 de junho, no Salão Nobre do Imbituba Atlético Clube

“É uma honra imensa poder representar essa cidade que eu tanto amo. Já estamos na reta final, e a honra será ainda maior em poder representar o nosso estado a nível nacional", declarou a loiraça que já posou com a faixa de musa da linda cidade, que fica ao lado da capital Florianópolis.

Ainda sobre o concurso, ela complementou. "Quero poder representar a beleza catarinense, na sua melhor forma. Mostrar que além de mulheres de uma beleza exterior incrível, são mulheres de espírito e uma energia contagiante. E quero fazer isso sendo eu mesma, com a minha autenticidade e sem perder a minha essência", disse.

Entre seus sonhos, está a conquista do título de Musa de Santa Catarina, onde através dele, ela vem se destacando como influenciadora digital (divulgando marcas/empresas da sua região) e empreendedora do ramo da beleza, profissão principal da loira.