Késsia Silva participa de concurso que vai eleger bumbum mais bonito do Brasil

Ela arrasa sempre nas redes sociais com suas postagens exibindo toda a sua beleza, elegância e charme. Estamos falando da modelo e digital influencer Késsia Silva, que vai participar do concurso Mais Belo Bumbum do Brasil 2021 e vai lutar para ser eleita a dona do bumbum mais lindo do país.

A final está prevista para o dia 11 de setembro no Rio de Janeiro, em evento com todas as medidas sanitárias de proteção, onde a bela espera brilhar para levantar o título contra as demais representantes.

Késsia Silva, que bomba no Instagram com mais de 50 mil seguidores, tem um grande histórico em participações em concursos de beleza, onde já foi eleita Musa do Brasileirão Internet, Musa Verão, Musa do Carnaval e também participou da última edição do concurso Mais Belo Bumbum do Brasil, onde irá participar pela segunda vez seguida e ela promete que ira em busca da faixa.

"Estou bastante ansiosa e apostando bastante que irei ir bem nesse concurso, mas sempre respeitando as demais candidatas, porém eu diferencial é meu carisma e meu bumbum (risos)", disse a modelo que possui um corpo escultural e é muito elogiada nas redes sociais também pelo seu bumbum gigantesco, onde alguns dos comentários deixados pelos seus seguidores são: "Espetáculo", "Delícia" e "Maravilhosa".

Nas redes sociais, a gata não economiza nos seus cliques, onde esbanja toda a sua sensualidade através de fotos mostrando todas as suas belas curvas através de cliques ousados mostrando seu bumbum avantajado. Para poder acompanhar mais sobre Késsia Silva, basta seguir ela no seu Instagram @kessialyne, onde ela exibe sua boa forma sempre.