Lady Lu, musa dos anos 90 revela que ficou 4 anos sem sexo “Cheguei entrar em depressão”

A cantora Lady Lu foi uma das mulheres mais desejadas dos anos 90 chegando a posar pelada duas vezes. As publicações foram recorde de venda na época. A dona do hit Loucura Loucura (Lindo, Tesão, Bonito e Gostosão), abriu o coração numa live para o Canal Lisa Leve e Solta da jornalista Lisa Gomes e falou porque nunca quis casar e ter filhos, "Eu já fui muito criticada e julgada por não querer ter filhos e casar. Não tenho vontade de entrar de véu e grinalda na igreja, nunca sonhei com isso, eu sou assim, super diferente e bem resolvida" esclarece.

Lady Lu já perdeu alguns relacionamentos por causa das suas escolhas, "Já aconteceu, porque a maioria das pessoas querem casar e ter filhos, então quando não é algo dos dois, termina não dando certo”. Mas não descarta um futuro matrimônio, “Isso não quer dizer que não quero me casar e isso não quer dizer que um dia eu não possa ter filhos. Todo mundo sempre me falou que um dia eu iria mudar de ideia, mas até agora não" diz.

Pretendentes não faltam, desde quando surgiu nos anos 90 Lady Lu sempre foi uma mulher bonita e muito desejada, de vez em quando nas redes sociais da cantora aparece alguns rapazes mais ousados, “Eu recebo muitos nudes e de vez em quando fico assustada, mas apago. Eu não mando” revela.

Lady Lu está sem namorar há 1 ano, a cantora ficou traumatizada após um relacionamento frustrado chegando até fazer tratamentos psicológicos, “Cheguei a fazer tratamento com psicólogo pra me recuperar desse relacionamento. Fiquei muito desiludida, achei que fosse durar a vida toda, é difícil quando a gente gosta de alguém e não dá certo, eu sofri muito, a gente terminou de repente, estávamos juntos há muito tempo. Ele acabou porque eu não queria ter filhos, vivia no meu trabalho e vivíamos momentos diferentes, ele queria que eu parasse de trabalhar. Eu cheguei entrar em depressão, mas eu não precisei tomar remédio, fiz terapia e aí comecei a entender, porque acho que ele também tinha o direito de ter a vida dele. Ficamos 5 anos, sinto falta porque a gente tinha uma vida muito legal, compartilhava muitas coisas”. Lembra.

Após o trauma no relacionamento Lady Lu preferiu a abstinência e ficou 4 anos sem sexo, “Depois desse relacionamento eu fiquei 4 anos sem ninguém, eu tinha muito medo de me apaixonar de novo, e medo de me entregar pra alguém e me machucar” desabafa.

Lisa Gomes/Asimp