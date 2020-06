Lari Drummond posa para campanha de grife e mostra boa forma

Lari Drummond, “musa fitness” conhecida como “meme hoje estou um nojo”, posou para a nova campanha da grife Dlx de luxe e mostrou toda a sua polivalência quando o assunto é modelar.

A modelo é uma das estrelas da grife e exibiu peças da nova coleção da marca, considerada a queridinha das famosas. Nas imagens, Lari aparece exibindo belas curvas em peças com caimento impecável. Nos bastidores do ensaio, a musa explicou que, ao contrário das peças da nova coleção da Dlx de luxe, nem todas as peças caem bem em seu corpo e que tem dificuldades para encontrar roupas para suas medidas.

Larcio Silva N/Asimp