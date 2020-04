Layse Cohen fala sobre sua vida no interior do Amazonas e sobre suas perspectivas após o isolamento

Com meio milhão de seguidores, a influenciadora tem mantido a rotina de treinos e dado prosseguimento aos projetos

Morando em Tefé, cidade do interior do Amazonas, a influenciadora Layse Cohen tem postado sobre sua rotina seguindo as recomendações do Ministério da Saúde e permanece em isolamento com seus filhos, um casal de gêmeos, Estella e Daniel de 3 anos. O marido infelizmente, por conta da profissão (militar) não pode parar.

Ela conta que tem aproveitado para colocar seus projetos em dia, e que mesmo com o mundo em crise ela tem ótimas perspectivas para o futuro.

"Eu já passei por muita adversidade nessa vida, morei por vários cantos do Brasil, onde não conhecia ninguém, era só eu meus pais e irmão, sem conhecer nada. Depois que casei a mesma coisa. Chegamos em cada cidade, e temos que correr atrás de tudo, conhecer uma nova realidade, cultura e nos adaptar. Hoje em dia por exemplo estou morando em Tefé, onde tenho dificuldades com a internet , energia e ligações mas estou bem pois sei que adversidades fazem parte. O que temos que ter em mente é o que podemos fazer para mudar isso."

Ela tem aproveitado seu tempo para malhar, mesmo sozinha, tendo uma alimentação mais regrada, comendo bem e nas horas certas. E o momento em casa tem sido importante para explorar a criatividade e pensar em novos projetos.

''Enquanto todos estão receosos com o futuro, eu estou super animada, e acho que devemos aproveitar toda essa crise para nos reinventar, criar, e tenho certeza que são desses momentos que saem os melhores projetos. A hora agora é de aproveitar a quarentena para fazer o que dá para ser feito em casa e já ir pensando no próximo passo, nada de desânimo e de se largar.

Layse teve eventos cancelados e precisou remanejar o lançamento de projetos como sua nova linha de maquiagens. Mas nada disso fez a influenciadora desanimar.

"Fui ensinada a ser guerreira e a não desistir por nada. Não vim de berço de ouro, minha família conquistou tudo ralando muito. Via todo mundo esbanjando, e nós sempre fomos super econômicos. Por isso conseguimos conquistar coisas na vida. Trabalhe agora como nunca trabalhou antes , tente pensar em algo que possa ajudar e trazer algum benefício ao próximo. E vamos esperar o melhor, tudo nessa vida tem jeito."

Thiago Freitas/Asimp