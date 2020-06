Leila Dantas, do reality ‘Casa das Pimentinhas’, assume fama de pegadora

Confirmada na próxima edição do reality show ‘Casa das Pimentinhas’, promovido em parceria com a revista Sexy, a modelo Leila Dantas promete incendiar o confinamento. Assumidamente pegadora, ela entrega que já teve caso com jogadores de futebol, cantores, empresários e até um ator internacional.

“Sempre tive sorte para conhecer e ficar com famosos. Se for bonito e atraente pego mesmo. Já até peguei famoso casado, claro que na época não sabia. Muitos casos são comprometedores, tudo segredo”, diz. “Acho que eles ficam atraídos porque gosto de me exibir, de mostrar o meu corpo. Sou provocadora assumida, adoro mexer com os homens”, confessa.

É por isso que Leila se vê como a participante favorita ao título do reality show. A campeã, inclusive, será capa da revista Sexy. “Sou polêmica, sou exibicionista e sem pudor. “Esse reality é a minha cara porque sou uma pimentinha na vida real. Adoro chamar a atenção e mexer com a libido. Vou me destacar porque sou autêntica e muito sexy”.

Para manter o corpão em dia e fazer bonito na ‘Casa das Pimentinhas’, Leila recorre a tratamentos estéticos como massagem modeladora, drenagem, corrente russa e radiofrequência. Também faz musculação e segue à risca uma dieta sem frituras, doces e carboidratos. “Vale tudo para manter a gostosura”.

Eduardo Graboski/Asimp