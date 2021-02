Leticia Bizinelli arrasa como candidata à Musa do Athletico-PR

Ela faz um enorme sucesso por onde passa, além de arrasar com sua beleza e seu corpo escultural que desperta a atenção de todos. Estamos falando da modelo Leticia Bizinelli, que arrasa com seu corpo perfeito nas redes sociais.

Autêntica e carismática, Leticia, paranaense, de apenas 22 anos, ama o mundo da moda e das passarelas, além de se considerar uma mulher com objetivos e garra para lutar pelo que quer. Dessa vez, ela tem a missão de representar o seu time do coração, o Athletico Paranaense, no concurso Musa do Brasileirão.

"Não tenho palavras para descrever a sensação. Só pelo fato de estar ali concorrendo pelo título de musa do meu time é tão gratificante. É uma mistura de orgulho, paixão e sensação de conquista", disse a torcedora gata do Furacão sobre a emoção de concorrer a musa do seu time do coração.

"Estou muito feliz em estar entre as musas do Athletico e poder mostrar que uma musa não precisa ser a mais bonita ou ter corpão, mas basta ela ter a força de vontade e o amor pelo que está fazendo. É esse o verdadeiro significado de ser musa, representar o seu time com caráter e amor", complementou Leticia.

Nas redes sociais, a gata não economiza nas fotos ostentando todas as suas belas curvas. Para poder acompanhar mais sobre a Leticia Bizinelli, basta seguir ela no seu Instagram @lehbizinelli.