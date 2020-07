Letícia Bricidio vai conquistando espaço como musa fitness

Dedicação plena a gata afirma dieta rigorosa diariamente.

Uma bela morena chama a atenção por onde passa. Estamos falando de Letícia Bricidio, a gata tem 22 aninhos e cuida do seu corpo a mais de 7 anos. Malhando no mínimo 5 vezes por semana e uma dieta super regrada diariamente, aos poucos foi transformando no corpo que Letícia tem hoje. Junto a isso suas postagens no Instagram hoje coleciona milhares de seguidores que veem na musa uma fonte de informação e inspiração. E não é só isso Letícia está chamando atenção também de alguns produtores que veem na beldade uma forma de divulgar seus produtos e serviço e também um convite foi feito recentemente para a musa ser uma das destaques em uma grande escola de samba de São Paulo, convite esse que a moça ainda não sabe se aceita ou não. “Eu gostaria de ter um cuidado com o corpo de no mínimo uns 6 meses para apresentá-lo no carnaval, mas a ideia me anima” afirma.