Ligia Martins esquenta a Black Week no Bella da Semana

A Black Week do Bella da Semana ficou ainda mais quente! Com mais de 1 milhão de visualizações durante a transmissão do ensaio ao vivo, da estudante de administração Ligia Martins. Com 1,57 de altura, lábios carnudos, um corpo escultural ela mostrou toda a sua ousadia em fotos para lá de quentes.

Nascida em Florianópolis, nossa linda modelo pratica dança e faz academia. Estudante de administração, ela conta que adora sair com as amigas, ler, dançar e viajar. Ligia conta que pretende seguir crescendo na carreira como modelo e investir nos estudos. Para ela, ser sexy é ser uma mulher elegante, inteligente e de atitude.

E por falar em atitude, Ligia mostrou muito durante o ensaio ao vivo nas redes sociais. A modelo esbanjou sensualidade e não deixou de nos contar nenhum segredo. Ligia conta ainda que adora homens carinhosos e com atitude e que para conquistá-la é preciso ser inteligente, atencioso e ter personalidade.

