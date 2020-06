Lilia Valença! Descubra o que é que a baiana tem neste ensaio exclusivo para o Bella da Semana

Nascida em Salvador, Lilia Valença chamou muita atenção dos fãs do Bella da Semana em seu ensaio nas redes sociais.

Apelidada carinhosamente pelos amigos de Globeleza, Lilia Valença é um verdadeiro espetáculo. Segundo ela, “toda noite seu corpo muda a temperatura e esquenta tanto que ninguém consegue dormir de conchinha com ela”.

Nascida em Valença, cidade localizada no Baixo Sul de Salvador, Lilia passou boa parte de sua infância morando em Morro de São Paulo, um pedaço do paraíso na terra, até deixar o litoral baiano para viver na capital paulista. Aquariana convicta, a musa do Bella da Semana mostrou muita irreverência e chamou bastante atenção dos fies seguidores da maior revista masculina do país durante o ensaio ao vivo nas redes sociais. “Muito obrigada por todos que assistiram. Não foi tão difícil assim, difícil foi ficar pelada na praia”.

Por falar em areia e mar, nossa modelo conta um segredo picante sobre o lugar mais exótico que já transou. “Praia, tenho um tesão por praia”. Corinthiana de coração, Lilia conta que não abre mão de um barzinho nos dias de folga e que também adora um churrasco com as amigas. “Amo dançar, ouvir música e cozinhar”.

Segundo ela, fotografar para o Bella foi “uma experiência incrível. Uma equipe maravilhosa. Fiquei muito feliz quando recebi o convite. Fizemos um trabalho incrível”.

Asimp/Belladasemana