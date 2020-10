Lilia Valença volta ainda mais sensual em ensaio exclusivo para o Bella da Semana

Ela está de volta! A modelo Lilia Valença protagonizou um dos ensaios mais vistos do Bella da Semana e nesta semana, a baiana que agitou a internet nos últimos meses retorna a maior revista masculina do país para a terceira parte de um ensaio quentíssimo. Nascida em Salvador, Lilia Valença chamou muita atenção dos fãs do Bella da Semana em seu ensaio nas redes sociais, com mais de um milhão de pessoas acompanhando a transmissão ao vivo. Confira o conteúdo exclusivo no site www.belladasemana.com.br.

Apelidada carinhosamente pelos amigos de Globeleza, Lilia Valença é um verdadeiro espetáculo. Segundo ela, “toda noite seu corpo muda a temperatura e esquenta tanto que ninguém consegue dormir de conchinha com ela”. Nascida em Valença, cidade localizada no Baixo Sul de Salvador, Lilia passou boa parte de sua infância morando em Morro de São Paulo, um pedaço do paraíso na terra, até deixar o litoral baiano para viver na capital paulista.

Aquariana convicta, a musa do Bella da Semana mostrou muita irreverência e chamou bastante atenção dos fies seguidores da maior revista masculina do país durante o ensaio ao vivo nas redes sociais. “Muito obrigada por todos que assistiram. Não foi tão difícil assim, difícil foi ficar pelada na praia”.

