Livia Martins fecha contrato com marca famosa de Lingeries e fotógrafo famoso vai fazer o ensaio

Lívia Martins, carioca, hoje trabalha como esteticista e influencer no Instagram acaba de virar cervejeira. Ou melhor, garota-propaganda de uma marca de lingerie famosa. A modelo foi contratada para ser o rosto (e corpo) da campanha e uns dos melhores fotógrafos do Brasil vai fazer o ensaio, Marcos Mello que a anos faz ensaio com várias modelos famosas, atrizes, cantoras e várias capas de revistas internacionais e nacionais foi chamando exclusivamente para esse ensaio da modelo.

"Tive a honra de ser convidada para ser garota-propaganda da campanha. Convite aceito, liguei para minha mãe para contar a novidade, e minha mãe, como boa admiradora do meu trabalho, disse que estava super feliz com a novidade: "comentou a modelo".

Ela falou que ja vinha namorando os trabalhos do fotógrafo Marcos Mello, e que a tempo queria fazer um ensaio com ele, porque agenda dele e super concorrida e ele é foda no que faz, aliás, foi com ele que aprendi a gostar de fazer ensaios de lingeries", contou ela garantindo que o ensaio vai ser lindo.