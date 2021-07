Loira do sul segue a preparação para competições e terá destaque no Carnaval 2022

Dona de um corpo escultural, a influenciadora Dani Mendonça revela os próximos passos de uma carreira que cada vez mais tem ganhado destaque nas redes sociais.

Com mais 700 mil seguidores no Instagram, Dani Mendonça tem impressionado cada vez mais seus fãs pela estética de seu shape wellness, a cintura bem fina e sua proporção corporal.

Conhecida como Loira do Sul, Daniele Mendonça é atleta de fisiculturismo, modelo, influenciadora digital e youtuber. Atualmente morando em São Paulo, ela está na reta final de preparação para uma competição onde parte em busca de seu cartão profissional.

Para quem não sabe, nas competições de musculação, o termo "profissional" (ou "pro") é dado a um atleta que venceu competições de qualificação como amador e ganhou um "cartão profissional" de sua respectiva organização. Além disso, os profissionais ganham o direito de competir em competições que incluem prémios monetários. Vale lembrar que, dependendo do nível de sucesso, esses fisiculturistas podem receber compensação monetária de patrocinadores, como atletas de outros esportes.

Além dos preparativos para a competição, Dani também já está preparando para ser o grande destaque na escola de samba Estácio de Sá no próximo carnaval: “Serei musa da escola. Me sinto super honrada pelo convite e todos aqueles que gostam de samba poderão conhecer um pouco sobre mim até lá. Por isso, já estou cuidando do corpo para todos gostarem do resultado quando me verem na Sapucaí”, comenta.

Dani também é moradora da Mansão Maromba. Uma espécie de reality show que tem feito sucesso no YouTube, onde diversas pessoas diferentes moram em uma casa e o objetivo de todos é fortalecer o corpo. O canal é um dos mais acompanhados na plataforma de vídeos, tanto que atualmente possui mais de 2,5 milhões de inscritos.

Para quem deseja desde já acompanhar os treinamentos e conhecer um pouco mais sobre Dani Mendonça, basta acessar o Instagram https://www.instagram.com/loiradosuloficial/.

Fabiano de Abreu /MF Press Global