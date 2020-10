Lorena Carone, Ring Girl e Musa Fitness foi fotografada em mais um ensaio sensual, e dessa vez, levou seu time do coração junto

Amor pelo Vasco e pela história de luta do seu time contra o racismo, não pensou duas vezes em fotografar com a camisa do time que ela tem tanto orgulho.

E para além de fotografar, o ensaio representa para ela sua identidade, a forma de mostrar para o mundo a arte de uma foto e a sensualidade de uma mulher moderna, dona de si, independente, livre dos paradigmas e julgamentos da sociedade. E para isso, ela contou com o profissionalismo do excelente fotógrafo Ricardo Galvão, ( @irg_fotografia ) que a deixou tranquila para decidir de que forma queria fotografar, o local, e os looks.

“Fotografar para o Ricardo é tão leve, tão tranquilo, que a gente nem vê a hora passar”. A cada ensaio que surgir, sem dúvidas ele estará presente.

