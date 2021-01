Luana Cardoso arrasa como candidata à Musa do Flamengo

Ela faz um enorme sucesso por onde passa, além de arrasar com sua beleza e seu corpo escultural que desperta a atenção de todos. Estamos falando da gata Luana Cardoso, que arrasa com seu corpo perfeito nas redes sociais e é conhecida como a "Índia do Mengão" e por isso resolveu se candidatar a Musa do Flamengo no concurso Musa do Brasileirão.

Esplêndida e provocante, Luana realizou um ensaio recentemente usando as coreas indigenas combinada com o rubro-negro do time carioca. Ela é aquela morena que através de cliques onde demonstra seu corpo sarado com muita sensualidade e charme para deixar os marmanjos de plantão encantados com ela.

Luana, carioca de Cabo Frio, de 36 anos, falou sobre a emoção de participar deste evento. "Concorrer a musa não é somente expor a beleza, a emoção maior é representar o meu time do coração e vestir o manto sagrado", disse a torcedora gata do time rubro-negro.

Nas redes sociais, a gata não economiza nas fotos ostentando todas as suas belas curvas em cliques com o manto rubro-negro e também em lugares paradisíacos. Para poder acompanhar mais sobre a Luana Cardoso, basta seguir ela no seu Instagram @luanaaa.cardoso, onde possui mais de 13 mil seguidores.